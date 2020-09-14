ФРГ перестала быть крупнейшим покупателем российского газа в Европе

Эксперты компании "Газпром" зафиксировали резкое падение объёмов газа, поставляемого для рынка Европы. Несмотря на то что карантинные меры в странах Европы уже смягчены, спрос не спешит восстанавливаться. Отказывается от закупок российского газа даже ключевой клиент — ФРГ.

По данным "Газпрома", уже в июле поставки газа сократились до невероятно низкого уровня и до сих пор не восстановились хотя бы до уровней начала года. Так, за месяц в "Газпроме" продали 1,469 млрд кубометров газа для ФРГ — это на 43% меньше июньских показателей и в 2,2 раза меньше, чем за тот же период 2019 года.

По итогам снижения закупок на первое место в Европе по количеству закупаемого у РФ газа вырвалась Италия с 1,669 млрд кубометров. Остальные клиенты газового гиганта также снизили объёмы закупок: Австрия купила на 33%, а Франция — на 31% меньше газа за месяц, чем раньше.

Цепочка "отказов" поставщиков обрушила долю "Газпрома" на рынке ЕС до рекордного минимума: 27,8%. За 20 лет доступной статистики такой цифры не было никогда. Для сравнения: в 2018 году "Газпром" контролировал 36,6% рынка ЕС.