Программу выплат на третьего ребёнка расширили на 1,73 млрд рублей

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на пособия при рождении третьего ребёнка из бюджета выделят дополнительные 1, 73 млрд рублей. Это "вливание" увеличит общий бюджет данной статьи поддержки россиян до 45, 58 млрд.

Денежные средства распределят между собой:

республики Башкортостан;

Северная Осетия — Алания;

Удмуртская республика;

Чувашская республика;

Иркутская область;

Ленинградская область;

Сахалинская область;

Чукотский автономный округ.

Финансирование пришлось увеличить из-за обновленных данных по числу получателей пособия. В правительстве отметили, что средства помогут выполнить социальные обязательства: пособие выплачивается ежемесячно в течение 3 лет.

Также помощь можно получить на четвёртого и последующих детей. Размер поддержки связан с прожиточным минимумом в регионе, в среднем по РФ на 2019 год семьи получали по 10 400 рублей. В программе уже участвуют около 540 000 семей.