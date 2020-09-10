Фёдор Конюхов попросил Путина запретить работы в бухте Врангеля

Исследователь и путешественник Фёдор Конюхов попросил президента России Владимира Путина запретить строительство химзавода в уникальной бухте.

По словам Конюхова, в сентябре Приморье уже оказалось под ударом сразу нескольких тайфунов — пострадал в том числе залив Находка. Именно из-за таких катаклизмов строительство заводов в районе прибрежной полосы — не самый лучший вариант, отметил известный путешественник.

"Эти природные катаклизмы, которые практически каждый год обрушиваются на Приморье, еще раз заставляют обратить внимание на проект строительства завода по производству метанола и азотных удобрений в бухте Врангеля", — написал Конюхов.

Конюхов уверен, что сочетание сложной погодной обстановки и человеческого фактора рано или поздно выльется в розлив химикатов на большой площади, что затронет всю агломерацию. Поэтому он просит Владимира Путина как председателя попечительского совета Русского географического общества "взять под личный контроль вопрос сохранения залива Находка и бухты Врангеля".