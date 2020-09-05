Тайфун выбросил на пляжи Приморья тысячи устриц и мидий

Пляжи в бухтах Тихая, Шамора и Соболь сейчас заполнены людьми, которые собирают ракушки после тайфуна "Майсак".

Стихия выбросила на пляжи большое количество мидий, устриц и других обитателей морского дна.