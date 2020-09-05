Пляжи в бухтах Тихая, Шамора и Соболь сейчас заполнены людьми, которые собирают ракушки после тайфуна "Майсак".
Стихия выбросила на пляжи большое количество мидий, устриц и других обитателей морского дна.
"После тайфуна "Майсак" все пляжи усыпаны ракушками. Гребешков, устриц, мидий, песчанок и спизул кучи. Набрали себе на ужин и не только", — написал один из жителей Приморья в Instagram.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.