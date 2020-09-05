Губернаторам российских регионов удалось сдержать распространение коронавируса и спасти экономику от последствий карантина благодаря расширенным полномочиям.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Нельзя все регионы РФ причесать под одну гребенку. Это привело бы к тому, что мы бы задушили всю экономику или пропустили удары коронавируса. Россия — самая большая страна в мире, и в каждом регионе уникальная экономическая обстановка. В одном регионе активнее развивается сфера услуг, в другой — стройка, сельское хозяйство или автопром", — утверждает глава государства.

"Обратите внимание: после того как мы это сделали, в очень многих странах повторили ту же самую практику", — добавил президент.