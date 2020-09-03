Элиты России незначительно влияют на общество

Российские элиты незначительно влияют на настроения в обществе. К такому выводу пришли исследователи швейцарского Университета Санкт-Галлена.

Они составили рейтинг, в котором Россия заняла лишь 23 место. На одной строчке оказалась также Ботсвана. Наша страна набрала 48,9 баллов.

Исследование показывает, насколько национальные элиты могут влиять на те или иные процессы в обществе, лоббировать свои интересы. Однако показатели по разным критериям в России сильно разнятся. Так, страна получила высокие оценки по налоговой политике, конкурентной способности банковского сектора, отношении государственного долга к ВВП, инфляции.

Первое место в рейтинге занял Сингапур. Также в тройке лидеров Швейцария и Германия.