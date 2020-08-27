Сергей Цеков, член Совфеда и сенатор от Республики Крым, выразил мнение, что президенту Украины надо думать не о том, как вернуть Крым. А о том, как восстановить дружеские соседские отношения с Российской Федерацией. Создать для этого необходимую площадку, на которой будет признано законным вхождение республики в состав РФ. А также будет выработана линия поведения в отношениях с Россией.
"Все разговоры и гипотезы по возвращению Крыма в состав Украины несостоятельны. Этого никогда не будет и никто у нас в стране этого не допустит. Зеленскому нужно задуматься над созданием на Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма", — сказал Цеков.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.