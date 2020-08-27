Цеков: пора признать Крым российским

Сергей Цеков, член Совфеда и сенатор от Республики Крым, выразил мнение, что президенту Украины надо думать не о том, как вернуть Крым. А о том, как восстановить дружеские соседские отношения с Российской Федерацией. Создать для этого необходимую площадку, на которой будет признано законным вхождение республики в состав РФ. А также будет выработана линия поведения в отношениях с Россией.