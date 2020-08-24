Трамп против Меркель: чем закончатся отношения двух лидеров

За время, проведённое на посту глав государств, Меркель и Трамп не только не укрепили отношения между странами, но довели их почти до разрыва. Санкции, угрозы, попытки втянуть в конфликты с третьими странами — всё идёт в ход.

Но в чём причина?

Немецкие политики видят причину неприязни Меркель к Трампу в её политических убеждениях. Например, сочувствие левым и "зелёным". А также то, что Ангела Меркель росла и воспитывалась в социалистической стране. А вот американские политики считают, что Дональд Трамп попросту не способен отделять личную неприязнь и политику. И отмечают, что у Трампа всегда были сложные отношения с женщинами политиками.