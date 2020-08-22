Лукашенко предложил простить полицию, "если они где-то ошиблись"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что полиция — "это ваши же люди", и предложил простить их, а не "громить", "даже если "они где-то ошиблись".

"Некоторые обнаглели до того, что несчастный "мент" на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 — мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей", — заявил он на митинге в Гродно.

Напомним, ранее президент также заявлял, что насилие началось по вине протестующих.