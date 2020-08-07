Опрос показал уровень доверия Путину

Больше половины россиян доверяют президенту России. Такое мнение высказали 56% опрошенных.

Опрос провел Фонд общественного мнения. Согласно его результатам, каждый третий россиянин не доверяет Владимиру Путину. А 11% не смогли дать четкого ответа.

На вопрос, хорошо ли работает глава государства, положительный ответ дали 60% респондентов. Отрицательный ответ выбрали 27% опрошенных. Остальные не определились с мнением.

А вот работой правительства России опрошенные недовольны. Такого мнения придерживаются 45% респондентов. Положительную оценку дали 38% участников опроса. 17% не дали четкого ответа. При это работу премьер-министра Михаила Мишустина "хорошо" оценивают 45% опрошенных, а вот каждый пятый считает, что он работает плохо. Сразу 35% не выбрали никакого ответа.

Случись в России в ближайшие дни выборы в Государственную думу, большинство россиян поддержит партию "Единая Россия". На единоросов выступили 29% респондентов. Коммунистов готовы выбрать 12%, столько же приверженцев и ЛДПР. "Справедливой России" свои голоса готовы отдать 5% опрошенных, 15% выбрали бы другую партию, а 7% вообще бы не пошли на избирательные участки.

Ранее свое мнение о президенте Путине высказал Александр Лукашенко. По словам президента Белоруссии, в российском коллеге ему больше всего не нравится такая черта как недоверчивость.