Минтруд пообещал, что пенсии в России "реально вырастут"

Индексации пенсий неработающим пенсионерам определяются Федеральным Законом № 350-ФЗ, что является гарантией роста реальных выплат до 2024 года.
После этого размер прибавки к пенсии будет зависеть от доходов бюджета ПФР.
Об этом информирует пресс-служба Минтруда.
Согласно разъяснениям ведомства, в период с 2021 по 2024 годы индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. То есть, если обратиться к цифрам, то гарантированная ежегодная индексация, которая будет происходить строго 1 января, выглядит так:
"Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", — подчеркнули в ведомстве.
Что же касается периода после 2024 года, то, по прогнозам аналитиков Минтруда, "страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции".
"Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров", — уверены в ведомстве.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.