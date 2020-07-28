Минтруд пообещал, что пенсии в России "реально вырастут"

Индексации пенсий неработающим пенсионерам определяются Федеральным Законом № 350-ФЗ, что является гарантией роста реальных выплат до 2024 года.

После этого размер прибавки к пенсии будет зависеть от доходов бюджета ПФР.

Об этом информирует пресс-служба Минтруда.

Согласно разъяснениям ведомства, в период с 2021 по 2024 годы индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. То есть, если обратиться к цифрам, то гарантированная ежегодная индексация, которая будет происходить строго 1 января, выглядит так:

2021 год — на 6,3%,

2022 — на 5,9%,

2023 — на 5,6%,

2024 — на 5,5 %.

"Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", — подчеркнули в ведомстве.

Что же касается периода после 2024 года, то, по прогнозам аналитиков Минтруда, "страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции".