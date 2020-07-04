В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом

После реформы, которая направлена на восстановление отечества, президенту страны Владимиру Путину необходим "титул в веках". Такое мнение высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Он предлагает назвать президента "Владимиром-объединителем" по примеру того, какие титулы давали главам российского государства в прошлом.

По словам Федорова, изменение Конституции — это только начало восстановления страны в "в границах 1945 года".