Депутатов Государственной Думы ждет большая работа. Из-за внесения поправок в Конституцию придется изменить около сотни действующих законов.
Их количество уже подсчитали в Госдуме.
"По нашим оценкам, потребуется изменить около 100, подчеркиваю, около 100 конституционных и федеральных законов ", — сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Напомним, что общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию прошло в России 1 июля. До этого россияне также могли сделать выбор на досрочном и электронном голосовании, которое шло с 25 по 30 июня. Обновление главного закона страны поддержали около 58 миллионов граждан, что составило 77,92% голосующих.
Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, который утверждает внесение поправок. Обновленная Конституция начнет действовать уже с 4 июля.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, по оценке экспертов и наблюдателей, голосование прошло честно и открыто. Это говорит о том, что процесс был организован четко и грамотно.
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