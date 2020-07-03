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"Образец честного голосования": политологи о голосовании по поправкам

Политика

Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию завершилось. ЦИК уже подвел итоги. Явка составила 65%, и эту цифру глава ЦИК Элла Памфилова считает "очень достойной".

Она подчеркивает, что максимальная прозрачность и доступность процедуры были обеспечены. Избиратели также оценили возможность голосовать в разное время удобными для них способами. Все это и гарантирует "достоверность результатов и, как следствие, легитимность". Общероссийское голосование прошло "без особых эксцессов, нарушений".

С главой ЦИК сходятся во мнении и политологи.

Минимум нарушений

Никита Кричевский пишет: "Не ошибусь, если скажу, что Москва в очередной раз стала образцом честного прозрачного голосования".

Отдельные нарушения были, но это единичные случаи. Причем с каждым разбирались отдельно — вплоть до аннулирования результатов.

"Для многомиллионного мегаполиса это даже не капля, а песчинка", — добавляет известный экономист и политолог.

Олег Матвейчев тоже обращает внимание на минимальное количество нарушений. "Это говорит о том, что процесс голосования организован четко и грамотно", — делает вывод он. Политолог отмечает и большое количество наблюдателей — "в два и три раза больше, чем во всех прошлых голосованиях".

Доверие к процедуре и удобство голосования

Евгений Минченко считает, что "те, кто пришел проголосовать, за или против, они в том числе продемонстрировали свое доверие к этой процедуре". Политолог отметил и удобство голосования: он считает, что это серьезно повлияло на рост явки.

Об удобстве электронного голосования говорит и Алексей Мартынов: "Я думаю, в перспективе все пойдут по примеру Москвы. И в ближайшем будущем остальные регионы страны будут голосовать таким способом. Потому что это удобно, современно и надежно".

Марат Баширов заявляет: "Эту Конституцию можно смело называть народной. Результат отражает высокое доверие и к президенту, и к институтам гражданского общества в целом. Да, по стране неравномерно голосовали регионы, но это и есть первое подтверждение чистоты голосования и полной легитимности результатов".

Чистота, прозрачность, легитимность голосования — то, к чему всегда стремилась Москва. "Золотой стандарт" соблюден и в этот раз. Наблюдателями стали больше 21,6 тыс. человек. К тому же за процедурой круглосуточно следили видеокамеры.

За первые 6 дней в столице зафиксировали всего 426 обращений, установили 8 нарушений. В последний день голосования группа разбора Общественного штаба рассмотрела 27 обращений, но факты нарушений не подтвердились. "В целом в Москве нарушения минимальны, не носят характер, влияющий на ход голосования", — подчеркивает первый замглавы штаба Вадим Ковалев.

Об этом говорил и член СПЧ Игорь Борисов: "Голосование проходит гласно, свободно. К сожалению, очень много сообщений о нарушениях, которые не соответствуют действительности, но это рабочие моменты. Их мониторят и разбирают эксперты Совета по правам человека в Москве. По нашим данным, только 2% от всего потока сообщений связано с процедурными нарушениями, зафиксированными на участках для голосования". Но и эти процедурные нарушения, по его словам, не влияют на свободное волеизъявление граждан.

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