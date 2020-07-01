Причиной нападения полицейского на журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля на избирательном участке N2191 стала "усталость". Такое мнение высказал губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов.

Напомним, Френкель в результате нападения получил травму, ему сломали руку.

"Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы отметить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает", — объяснил чиновник.