Эксперт: никакой пользы от Грефа в правительстве не было

Герман Греф может в будущем работать в таких вузах как РАНХиГС и Высшей школе экономики. Но ничего хорошего о государстве он рассказывать студентам не будет.

Такого мнения придерживается руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Ключевые позиции важнейших вузов оккупированы либералами: это РАНХиГС, Высшая школа экономики. Греф может, допустим, в Высшей школе экономики рассказывать студентам про кровавый режим и немножко про венчурные инвестиции. Планы Грефа состояли в том, чтобы приватизировать "Сбербанк", чтобы это была частная фирма. Он будет рассказывать об этом своим студентам, о том, как проклятое российское государство не дает приватизировать "Сбербанк", передать его самым лучшим людям страны, таким оптиматам, самым прекрасным. У него есть управленческий опыт. Действительно он может преподавать. Понятно, что он может быть и наставником. В конкурсе "Лидеры России" по управлению коммерческому администрированию он был наставником. Его с радостью примут в этих занятых либералами факультетах и вузах", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что во время работы в правительстве от Германа Грефа "не было никакой пользы".

Напомним, что сегодня глава "Сбербанка" заявил, что ему в страшном сне снится, что он вновь работает в правительстве. А на вопрос, где он будет работать через 10 лет, Греф отметил, что точно не в крупной компании, вероятно, он вернется к преподаванию.