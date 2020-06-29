Греф с ужасом думает о возвращении в правительство

Герман Греф не может сказать, где он будет работать через 10 лет. Но это точно будет не Сбербанк и не правительство России.

О планах на будущее он сам рассказал журналистам.

"Кроме работы в банке, был еще один счастливый период в жизни — преподавание в университете. Может, вернусь в сферу образования. Мне интересны технологии, венчурные инвестиции", — заявил глава Сбербанка.

При этом он заявил, что в самых страшных снах видит, как вновь работает в правительстве России. Греф заявил, что нынешнему кабинету министров сильно не повезло, ведь на второй неделе работы на мир обрушилась пандемия коронавируса. Он отметил, что в сложной ситуации правительство отработало хорошо, бездействия не было.

Положительную оценку получил и Центробанк. Греф заявил, что вовремя принятые решения позволили банкам поддержать своих клиентов.

Также глава Сбербанка признался, что кибермошенники украли у него две тысячи долларов. Это случилось, когда он в очередной раз вернулся из зарубежной поездки в Африку и Латинскую Америку.