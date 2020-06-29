В МИД России посчитали сотрудников с коронавирусом

Положительные тесты на коронавирус получили почти четыре десятка работников российского Министерства иностранных дел. Один из них стал жертвой опасного заболевания.

Данные озвучил глава МИД Сергей Лавров.

"Около четырёх десятков. Подавляющее большинство — в лёгкой форме. Один летальный случай. Его супруга — медицинский работник, работала на скорой помощи и, видимо, сама была просто носителем, без симптомов", — рассказал главный дипломат России в интервью, отметив, что погибшему было 62 года.

По словам Лаврова, инфицированные были как в центральном аппарате, так и в регионах. При этом сотрудники соблюдают все рекомендации санитарных врачей. Половина коллектива с начала эпидемии работает удаленно и продолжает оставаться дома до сих пор.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что без поддержки Всемирной организации здравоохранения победить коронавирус невозможно. Он призвал не тратить время на поиск виноватых, а "объединиться в борьбе с общей бедой".

Сейчас, по словам главы российского МИДа, нужно консолидировать достигнутые успехи и довести дело до конца.