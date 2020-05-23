Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусной инфекции. Он также поделился тем, что регулярно занимается йогой и гимнастикой.
"Здоровье у меня отличное, жаловаться не на что. Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", — отметил чиновник.
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