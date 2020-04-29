МИД России обвинило Чехию в создании фейка

Расследование чешских СМИ о причинах, по которым мэр Праги потребовал для себя круглосуточную полицейскую охрану, объявив, что его "хочет отравить Россия", представитель МИД Мария Захарова назвала фейком и "очередным раздражителем в двусторонних отношениях".

"В последние годы в Европе создано немало структур, которые занимаются созданием фейков, вбросами и прочей чепухой. Сейчас, очевидно, в наши двусторонние отношения с Прагой решили вмешаться третьи силы, кому-то неймется их (отношения — Прим. ред.) испортить".

Как в воду смотрела

Судя по реакции премьера Чехии Андрея Бабиша, вчера же вдруг заявившего, что

"ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует выдворения посла РФ".

Прага по каким-то причинам была намерена устроить дипломатический скандал.

Но, получив от России ноту протеста, Бабиш, что называется, "дал задний ход" и, как будто согласился с тем, что нападки "беспочвенные" и не исключено "вмешательство извне":

"Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан", — сказал чешский премьер.

Контрразведка Чехии: все серьезно

Глава контрразведки Чехии Ладислав Штиха уверен, что "ситуация на самом деле более чем серьезная" и заявил, что Служба безопасности и информации непременно проведет расследование.

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