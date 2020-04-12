Президент России Владимир Путин скучает за живым общением с людьми, но работает в очень интенсивном графике. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Для Путина общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его графика. График не то, что такой же, он гораздо интенсивнее, чем в обычный период", - сообщил представитель Кремля.