Путин перешел на удаленный режим работы

По утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, удаленный режим работы Путина не связан с диагнозом главного врача "Коммунарки" Дениса Проценко.

"Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что (режим продлится) еще неделю, как минимум, а то и больше", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Песков добавил, что Путин и все, кто с ним работает, регулярно проходят тесты на коронавирус.

Напомним, что перед тем как Денису Проценко диагностировали коронавирус он встречался с Путиным.