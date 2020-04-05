По утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, удаленный режим работы Путина не связан с диагнозом главного врача "Коммунарки" Дениса Проценко.
"Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что (режим продлится) еще неделю, как минимум, а то и больше", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Песков добавил, что Путин и все, кто с ним работает, регулярно проходят тесты на коронавирус.
Напомним, что перед тем как Денису Проценко диагностировали коронавирус он встречался с Путиным.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.