Мишустин поручил приостановить работу курортов, санаториев, кафе

Михаил Мишустин дал поручение закрыть все места массового отдыха на российских курортах и заведения общепита в регионах.

Документ опубликован на сайте кабинета министров.

"Рекомендоватьприостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения; пансионаты, дома отдыха,санатории, оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы", — говорится в поручении.

Как следует из опубликованного документа, "организации общепита" будут закрыты до 5 апреля. Исключение — те "точки", которые торгуют дистанционно. То есть, доставляют еду на дом.