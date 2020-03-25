Сегодня президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки в России число зараженных возросло до 658.
"Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла будут осуществлены до майских праздников", — заявил президент.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что голосование по Конституции перенесено на неопределенный срок.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.