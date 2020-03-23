Песков прокомментировал возможность перехода президента "на удаленку"

То, как складывается ситуация с коронавирусом сейчас, не внесло пока никаких изменений в график работы президента России.

И ни о каком "удаленном" режиме речь на данный момент не идет.

Так прокомментировал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков появившиеся слухи о том, что, якобы, в Кремле рассматривается возможность перехода Путина на удаленный вариант работы, дабы минимизировать риск заражения COVID-2019.

"Пока все в рабочем графике без перемен", — сказал Песков.

К слову, некоторые лидеры стран Европы уже перешли на дистанционный формат управления. Например, канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее выступила с обращением к нации. А после этого была замечена в супермаркете, делающей "стратегический запас".

Официальная причина решения госпожи канцлера перейти "в режим самоизоляции" — контакт с доктором, у которого позже был диагностирован коронавирус.