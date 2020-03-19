Меркель призвала немцев максимально серьезно отнестись к коронавирусу

Коронавирус меняет жизнь в Германии, вся общественная жизнь подвергается испытаниям, такое мнение высказала канцлер Германии.

Ангела Меркель дала оценку происходящим в стране изменениям на фоне коронавируса.

"Отнеситесь к этому серьёзно. Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", — подчеркнула канцлер.

Ранее Меркель пообещала согражданам, что в стране не возникнет дефицита наличной валюты.