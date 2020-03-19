Коронавирус меняет жизнь в Германии, вся общественная жизнь подвергается испытаниям, такое мнение высказала канцлер Германии.
Ангела Меркель дала оценку происходящим в стране изменениям на фоне коронавируса.
"Отнеситесь к этому серьёзно. Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", — подчеркнула канцлер.
Ранее Меркель пообещала согражданам, что в стране не возникнет дефицита наличной валюты.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.