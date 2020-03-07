Мишустин выделил средства на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиардов рублей на увеличение зарплат медицинским работникам. Документ был опубликован на официальном сайте правительства.