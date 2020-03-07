Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиардов рублей на увеличение зарплат медицинским работникам. Документ был опубликован на официальном сайте правительства.
"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", - сказано в документе.
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