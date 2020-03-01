Bloomberg раскрыл новое правило Мишустина для министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин после вступления в должность главы правительства ввел для своих подчиненных новое правило. Он изменил время для совещаний. Об этом осведомленные источники сообщили агентству Bloomberg.

По информации агентства, Мишустин практически ежедневно проводит встречи с подчиненными ровно в девять утра. Примечательно, что премьер проводит совещания по субботам и воскресениям.