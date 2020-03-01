Премьер-министр России Михаил Мишустин после вступления в должность главы правительства ввел для своих подчиненных новое правило. Он изменил время для совещаний. Об этом осведомленные источники сообщили агентству Bloomberg.
По информации агентства, Мишустин практически ежедневно проводит встречи с подчиненными ровно в девять утра. Примечательно, что премьер проводит совещания по субботам и воскресениям.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.