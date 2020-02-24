Слова — ничто: Пушков о желании Трампа помирить Россию и Украину

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова американского главы о том, что Россия и Украина должны примириться. Пушков считает, что это заявление — просто слова, не проиллюстрированные никакими действиями.

"Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат. Заявления Трампа — лучший пример", — написал сенатор в своем Twitter.

Напомним, глава Овального кабинета заявил, что примирение России и Украины стало бы позитивным шагом в общемировой политике.