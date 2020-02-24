Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова американского главы о том, что Россия и Украина должны примириться. Пушков считает, что это заявление — просто слова, не проиллюстрированные никакими действиями.
"Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат. Заявления Трампа — лучший пример", — написал сенатор в своем Twitter.
Напомним, глава Овального кабинета заявил, что примирение России и Украины стало бы позитивным шагом в общемировой политике.
"Если бы они (Москва и Киев — ред.) поладили друг с другом, это было бы замечательно для всего мира", — сказал Трамп.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.