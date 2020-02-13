Украина отказалась восстановить поставки днепровской воды в Крым. На полуострове отказываются понимать такое решение.
Свое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Позиция Киева по поставкам воды в Крым алогична и противоречит здравому смыслу. С таким подходом к вопросам внешней политики нынешние украинские власти приведут свою страну к краху", — сказал он журналистам.
Гемпель также подчеркнул, что такой подход негативно влияет на процесс налаживания торгово-экономических отношений с Россией.
Ранее разрушить дамбу на Северо-Крымском канале призвала президента Украины Владимира Зеленского Наталья Полонская. Она сравнила сооружение с Берлинской стеной.
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