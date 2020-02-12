Наталья Поклонская: Зеленский должен разрушить дамбу в Крыму

Преступление, которое совершил предыдущий президент Украины, может исправить Владимир Зеленский. Речь идет о перекрытии Северо-Крымского канала.

Такое мнение высказала депутат ГосДумы Наталья Поклонская. Она заявила, что дамбу необходимо снести, как когда-то разрушили Берлинскую стену.

"Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознания, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет. И вот орды нациков бушуют: "Нельзя пускать воду в Крым! Даже за деньги!". Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием — ну, чтобы лишить не только воды, но и воздуха", — заявила Поклонская.

Она напомнила, что река Днепр течет через Украину, Россию и Белоруссию, а потому является международной рекой. Поэтому жители Крыма имеют право на воду из Северо-Крымского канала. Да и построив дамбу украинские власти наносят вред своей же стране: вода затапливает села и уничтожает дома и поля.

Ранее в своем телеграм-канале Поклонская призвала прекратить преследование бойцов "Беркута".