Новым руководителем Гидрометцентра назначен Сергей Борщ

До 3 февраля исполняющим обязанности главы Гидрометцентра был Роман Вильфанд, который также является научным руководителем ведомства. Новым руководителем Гидрометцентра назначен Сергей Борщ. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на отдел кадров ведомства.

Новый руководитель Гидрометцентра имеет степень кандидата географических наук. До февраля он занимал должность заведующего отделом речных гидрологических прогнозов и заместителя директора Гидрометцентра России.