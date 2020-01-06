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Источник Правда.Ру

Наталья Поклонская готова стать послом России на Украине

Политика

Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма, а сегодня депутат Государственной Думы, считает, что для того, чтобы начать "конструктивный диалог" между Россией и Украиной, необходим первый шаг с "нашей стороны".

И таким "шагом к миру", по мнению политика, может стать возвращение в Киев российского посла.

"Россия и Украина для меня — родные и любимые страны. Они неразрывно связаны между собой. Важнейшим шагом для урегулирования сегодняшнего конфликта станет наличие посла России в Киеве. И уж точно это поможет разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли", — пишет Поклонская на своей странице в соцсети.

Пользователи расценили эти слова весьма неоднозначно. Многие посчитали, что депутат Думы толкает дипломатов своей страны "на очень опасный шаг" и напомнили о том, какие провокации ранее устраивали киевские националисты.

"Наталья, а Вы-то сами решились бы поехать в Незалежную в качестве посла?", —

— спрашивают Поклонскую подписчики.

"Да, я готова поехать и работать. Можете поверить, я никогда не боялась и не боюсь сейчас радикалов. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма" — заявляет парламентарий.

Темы киев госдума депутат посол россии наталья поклонская
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