Наталья Поклонская готова стать послом России на Украине

Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма, а сегодня депутат Государственной Думы, считает, что для того, чтобы начать "конструктивный диалог" между Россией и Украиной, необходим первый шаг с "нашей стороны".

И таким "шагом к миру", по мнению политика, может стать возвращение в Киев российского посла.

"Россия и Украина для меня — родные и любимые страны. Они неразрывно связаны между собой. Важнейшим шагом для урегулирования сегодняшнего конфликта станет наличие посла России в Киеве. И уж точно это поможет разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли", — пишет Поклонская на своей странице в соцсети.

Пользователи расценили эти слова весьма неоднозначно. Многие посчитали, что депутат Думы толкает дипломатов своей страны "на очень опасный шаг" и напомнили о том, какие провокации ранее устраивали киевские националисты.

"Наталья, а Вы-то сами решились бы поехать в Незалежную в качестве посла?", —

— спрашивают Поклонскую подписчики.