В Кремле рассказали о главном достижении 2019 года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о событии, которое считают главным достижением уходящего года в Кремле. Оказалось, что в администрации президента воодушевлены переломом негативной тенденции на снижение уровня благосостояния россиян.

Песков отметил, что последние три-четыре года уровень благосостояния граждан страны то снижался, то топтался на месте "по понятным причинам". Однако в этом году эту тенденцию удалось переломить, - считает пресс-секретарь президента России.