Глава Республики Крым поддержал закон о виноделии

Закон о виноделии и виноградарстве благоприятно скажется на развитии отрасли и поддержит российских производителей, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

По его мнению, впервые внутренний рынок виноделия получает такую защиту и поддержку. Сегодня он заполнен импортным продуктом из Чили, Аргентины, Мексики и других стран.

"Качество этого продукта вызывает большие сомнения. На мой взгляд, наши вина смогут теперь занять лидирующие позиции, прежде всего, на российском рынке", — уверен Аксенов.

Напомним, что Закон об установлении правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, был поддержан в Совете Федерации.

Ранее документ приняли в Госдуме, где его поддержали все депутаты за исключением одного воздержавшегося.

Отмечается, что с принятием закона будет регламентировано развитие отрасли, возрастет производство качественных российских вин с использованием отечественного винограда. Таким образом, закон не только поможет производителям увеличить количество продукции для импортозамещения, но и защитит потребителей от поддельного вина.