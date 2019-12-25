Попович: пользу от закона о виноделии регионы почувствуют нескоро

Закон о виноградарстве и виноделии направлен на установление правовых основ в этой области и на привлечение дополнительных доходов в регионы. О том, как скоро почувствуют российские винодельческие регионы эффективное действие этого закона, говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

"Закон принят на долгосрочную перспективу. Инициатива хорошая, но ее результаты, эффект от закона мы сможем увидеть только через 5 или 7 лет. В принципе, конечно, через какое-то время, когда мы насажаем больше винограда, сделаем больше вина, то от этого получат очень большую пользу все те регионы, которые будут сажать виноград. Но нескоро", — отмечает винодел.

Процесс создания хорошего вина требует времени

По словам Леонида Поповича, отрасль имеет довольно длинный инвестиционный цикл: от посадки винограда до его вступления в плодоношение проходит пять лет. А потом еще год или два уходят на то, чтобы сделать хорошее вино.

"Вот тогда и можно будет говорить о доходности этого закона", — резюмирует президент Союза виноградарей и виноделов.

Напомним, закон о виноградарстве и виноделии одобрен в Совете Федерации. Ранее документ приняли в Госдуме, где его поддержали все депутаты за исключением одного воздержавшегося.

Отмечается, что с принятием закона будет регламентировано развитие отрасли, возрастет производство качественных российских вин с использованием отечественного винограда.

В регионах возникнут новые рабочие места, станут поступать дополнительные доходы в бюджеты Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Севастополя, Ростовской и Волгоградской областей, Дагестана и Астрахани.