Дума избавит классическую литературу от маркировки 18+

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства.

Документ предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+, но оставляет маркировку 18+. Новая редакция законопроекта избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки от 0+ до 16+.

Авторы законопроекта предлагают ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста" "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Эти обозначения можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и с помощью любой другой удобной формы.

Законопроект в мае внесли в Думу члены комитета по культуре во главе Еленой Ямпольской. Они отмечали, что "формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ "О защите детей от вредной информации" вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком 18+.