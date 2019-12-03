Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Коммунисты: США развалит Китай методами, обкатанными на СССР

Политика » Партии » КПРФ

Напряженные отношения Китая с США могут привести к тому, что Штаты попытаются воспользоваться "методичкой", по которой они уже однажды развалили СССР.

Такое заявление прозвучало вчера в Москве на пресс-конференции руководителей КПРФ от Дмитрия Новикова, зампреда ЦК партии.

Объясняя свои выводы, Новиков процитировал выступление вице-президента Майка Пенса в Госдепе. Перечисляя главные сегодняшние угрозы для Америки, он, ожидаем, главной назвал Россию. А вот вторая по значимости — Компартия Китая. "Заметьте: не КНДР, а именно компартия", — сказал Новиков.

На основании этого, говорит политик, понятно, что, борясь с Китаем, Штаты будут использовать те же приемы и механизмы, которые уже "обкатали" на СССР.

И в сложившейся ситуации, подчеркнул Новиков, российское правительство, которое, как и Китай, вынуждено "бороться" с США, и в то же время сейчас строит дружественные отношения с КНДР, должно в той или иной мере "перестать исповедовать антикоммунизм" и тем самым, "наносить удары по нашему прошлому и, как теперь понятно, — будущему".

Соратника по партии поддержал и Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ поделился наблюдением, что в мире "крепнет запрос на социальность" и "антикоммунизм, в котором сейчас живет Россия" — одна из причин ее политических проблем. "То есть, — сказал Зюганов, — главная задача сегодня — исправить социальное неравенство в стране". И только после этого, уверен он, — можно заниматься проблемами "глобальными".

Темы сша кпрф китай компартия дмитрий новиков геннадий зюганов
Актуальная аналитика
Формула небес
Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня
Психотерапия
Чем опасен стресс на работе?
Недвижимость
Экстремальный отдых: самые странные мировые отели
Новости Все >
Коммунисты: США развалит Китай методами, обкатанными на СССР
Открытие: кисломолочные продукты улучшают память
Украина решила противостоять "энергетическому шантажу" со стороны РФ
Разработан препарат, восстанавливающий мышцы после операции
Главарей организации "Хизб ут-Тахрир"* задержали в Москве и Челябинске
У НАТО нет конкретных сроков для интеграции Украины и Грузии
Психиатры установили, что более 50% бомжей получали травмы головы
Журналист :американское телевидение одержимо Россией
Google: роман "Мастер и Маргарита" - самая продаваемая книга года
Дагестанскую няню подозревают в убийстве
Последние материалы
Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня
Чем опасен стресс на работе?
Экстремальный отдых: самые странные мировые отели
Открытие: кисломолочные продукты улучшают память
Украина решила противостоять "энергетическому шантажу" со стороны РФ
Разработан препарат, восстанавливающий мышцы после операции
Главарей организации "Хизб ут-Тахрир"* задержали в Москве и Челябинске
Кожный зуд при диабете: причины и лечение
У НАТО нет конкретных сроков для интеграции Украины и Грузии
Психиатры установили, что более 50% бомжей получали травмы головы
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Соломон Соловьев Последние романтики в кино: Жерар Филип и Дина Дурбин - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов
Комментарии
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Специалист по фитохимии: малиновое варенье не помогает при простуде
Кетамин позволит победить зелёного змия
Пенсионеры России бегут в Египет за сытой жизнью
Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом
Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Прибалтика в ожидании нападения. Когда надоест?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Прибалтика в ожидании нападения. Когда надоест?
Спикер Рады уверен, что на Украине живет только один народ
Украина решила противостоять "энергетическому шантажу" со стороны РФ
Россия получит деньги, которые в долг давал СССР
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
Стали известны подробности смерти солдата-срочника в Белгороде
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Украина решила противостоять "энергетическому шантажу" со стороны РФ
Россияне терпимо относятся к страховым махинациям
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ