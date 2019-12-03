Коммунисты: США развалит Китай методами, обкатанными на СССР

Напряженные отношения Китая с США могут привести к тому, что Штаты попытаются воспользоваться "методичкой", по которой они уже однажды развалили СССР.

Такое заявление прозвучало вчера в Москве на пресс-конференции руководителей КПРФ от Дмитрия Новикова, зампреда ЦК партии.

Объясняя свои выводы, Новиков процитировал выступление вице-президента Майка Пенса в Госдепе. Перечисляя главные сегодняшние угрозы для Америки, он, ожидаем, главной назвал Россию. А вот вторая по значимости — Компартия Китая. "Заметьте: не КНДР, а именно компартия", — сказал Новиков.

На основании этого, говорит политик, понятно, что, борясь с Китаем, Штаты будут использовать те же приемы и механизмы, которые уже "обкатали" на СССР.

И в сложившейся ситуации, подчеркнул Новиков, российское правительство, которое, как и Китай, вынуждено "бороться" с США, и в то же время сейчас строит дружественные отношения с КНДР, должно в той или иной мере "перестать исповедовать антикоммунизм" и тем самым, "наносить удары по нашему прошлому и, как теперь понятно, — будущему".

Соратника по партии поддержал и Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ поделился наблюдением, что в мире "крепнет запрос на социальность" и "антикоммунизм, в котором сейчас живет Россия" — одна из причин ее политических проблем. "То есть, — сказал Зюганов, — главная задача сегодня — исправить социальное неравенство в стране". И только после этого, уверен он, — можно заниматься проблемами "глобальными".