Президент РФ утвердил право братьев и сестер ходить в одну школу

Владимир Путин подписал закон о преимуществе детей из одной семьи ходить в одну школу или детский сад. Соответствующие поправки внесены в Семейный кодекс.

Закон направлен на поддержку семей с детьми, и облегчит родителям ситуацию, когда они зачастую физически не могут развозить детей по разным школам и детсадам.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона на федеральном уровне сможет "оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий".

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов. Законопроектом предлагается установить общие для российских школ правила организации качественного, безопасного и здорового питания учеников младших классов и отдельных групп населения. Документ уточняет понятия качества пищевой продукции, а также характеристики безопасности и пищевой ценности.