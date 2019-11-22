Прибалтийские страны готовят план, чтобы защищаться от России

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме отметил, что уже невозможно надеяться на НАТО, как на гаранта территориальной целостности и независимости.

"Не хочу говорить, что Макрон на сто процентов прав, когда рассуждает о смерти мозга НАТО, но ясно, что у НАТО есть проблемы", — заявил Хельме.

Поэтому Эстония, совместно с Латвией и Литвой будут готовить запасной план, чтобы защищаться от России. При этом министр отмечает, это вовсе не значит, что РФ собирается нападать. Однако Россия, по его оценке, всегда представляла опасность для Эстонии, так будет и в дальнейшем.

"Опасность зависит от того, кто в России у власти. Если в России диктатура и сделана ставка на "сильную руку", то для Эстонии это значит опасность войны. Если в России будет демократическое правительство, и ЕС договорится с Россией о безвизовом режиме, то это значит, что русские начнут активно заселяться в Эстонии. Это опасность другого рода. Наши отношения с Россией всегда будут сложными", — резюмировал Хельме.

По словам министра внутренних дел Эстонии, его стране не стоит надеяться и на Европейский союз, поскольку он в мире не является "центром силы", и в будущем влияние ЕС станет еще слабее.