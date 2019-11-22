Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина

Валентин Юмашев, действующий советник Путина и бывший советник Ельцина, рассказал, что первый президент России сделал своим преемником нынешнего лидера страны, потому что тот человек другого поколения.

Юмашев отметил, что поколение людей, которым в 1991 году было за 50 лет, должны были уйти. На них оставлять Россию было нельзя, потому что они взяли слишком много из советского прошлого.

А в Путине Ельцин видел человека, который продолжит его либеральные реформы, связанные с рыночной экономикой.

Сам Владимир Путин говорил о том, что считает верным свое решение принять предложение Бориса Ельцина сменить его на посту руководителя страны. Однако, по его признанию, это решение далось ему не просто, так как он не считал себя готовым к такому ответственному посту.

Борис Ельцин стал первым президентом России в 1991 году. Через пять лет переизбран на второй срок. А 31 декабря 1999 года он объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента Владимира Путина, который в то время был премьер-министром.