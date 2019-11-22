Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина

Политика

Валентин Юмашев, действующий советник Путина и бывший советник Ельцина, рассказал, что первый президент России сделал своим преемником нынешнего лидера страны, потому что тот человек другого поколения.

Юмашев отметил, что поколение людей, которым в 1991 году было за 50 лет, должны были уйти. На них оставлять Россию было нельзя, потому что они взяли слишком много из советского прошлого.

А в Путине Ельцин видел человека, который продолжит его либеральные реформы, связанные с рыночной экономикой.

Сам Владимир Путин говорил о том, что считает верным свое решение принять предложение Бориса Ельцина сменить его на посту руководителя страны. Однако, по его признанию, это решение далось ему не просто, так как он не считал себя готовым к такому ответственному посту.

Борис Ельцин стал первым президентом России в 1991 году. Через пять лет переизбран на второй срок. А 31 декабря 1999 года он объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента Владимира Путина, который в то время был премьер-министром.

Темы путин ельцин преемник первый президент
Актуальная аналитика
Общество
Благополучие есть, а счастья нет. Эксперт о тяжелой доле россиян
Акушерство и гинекология
Симптомы менструации как противоречивый набор ощущений и эмоций
Ноябрь
23 ноября: Союз кинематографистов, российский гимн и Фредди Меркьюри
Новости Все >
Советник президента рассказал, почему Путин стал преемником Ельцина
Бактерия-паразит помогла бороться с эпидемией
Правозащитники хотят проверить Кадырова на уголовные статьи
Четыре деревни Ингушетии остались без света из-за разгула стихии
Сборная России на тай-брейке вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Тропический остров восстановился после катастрофы за вда года
Жириновский вышлет по 2 тыс. рублей на подарки детям из бедных семей
Процессы в клетках костей оказались одной из причин старения
Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО "Космос"
Тысячелетний корабль викингов нашли в Норвегии
Последние материалы
Бактерия-паразит помогла бороться с эпидемией
Правозащитники хотят проверить Кадырова на уголовные статьи
Четыре деревни Ингушетии остались без света из-за разгула стихии
Сборная России на тай-брейке вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Тропический остров восстановился после катастрофы за вда года
Жириновский вышлет по 2 тыс. рублей на подарки детям из бедных семей
Процессы в клетках костей оказались одной из причин старения
Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО "Космос"
Симптомы менструации как противоречивый набор ощущений и эмоций
Почему правительство игнорирует президента
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко Любовь Степушова Армения отвергла план США по развитию энергетики Любовь Степушова
Комментарии
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Россияне ждут помощи от нелюбимой ими власти
Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Армения отвергла план США по развитию энергетики
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Почему одесситы не защитили Жукова?
ФСБ снова будет расследовать Керченский инцидент
Почему одесситы не защитили Жукова?
Война во Вьетнаме: о чем знают не все
Почему одесситы не защитили Жукова?
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Почему одесситы не защитили Жукова?
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Украинцы обвинили ФСБ России в использовании «методов Джокера»
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
МКС без США может стать проблемой для России
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Кто в России потеряет работу: эксперты назвали исчезающие профессии
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ