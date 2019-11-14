Белоруссия намерена изменить договор с Россией об охране границ

Президент страны Александр Лукашенко высказался за внесение изменений в договор между Белоруссией и Россией о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства, который был подписан в 1995 году.

Договор автоматически продлевался каждые пять лет. В ноябре текущего года истекает очередной срок его действия, и чтобы его снова продлить возникла необходимость проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Белоруссии и России.

Лукашенко считает, что пограничные службы его страны надежно защищают не только общие границы, собственные интересы, но и интересы главного союзника — Российской Федерации.

А вот со стороны России возникают определенные проблемы, например огромные очереди грузового транспорта на границе двух государств. Как докладывают президенту, зачастую они достигают более 10 километров из-за продолжительных досмотров автотранспорта на российской территории.

Белорусский президент назвал эту ситуацию "полным абсурдом", и отметил, что вместо пояса добрососедства на российско-белорусской границе образовалась "дуга нестабильности".