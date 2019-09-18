Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой провести реформу избирательного законодательства. Предложение политика поддержал президент России Владимир Путин.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что процесс реорганизации избирательной системы уже был начат, однако у чиновников настолько много вопросов, которые необходимо проработать, что она затруднилась назвать даже приблизительную дату завершения реформы.
Памфилова добавила, что представители оппозиции и депутаты ЛДПР неоднократно предлагали ЦИК изменить систему сбора подписей и муниципального фильтра.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из-за разногласий и существенных нарушений в избирательном процессе ЦИК был вынужден перепроверить подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Читайте также:
Референдум: коммунисты сомневаются в честности ЦИК
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.