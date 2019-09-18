Памфилова заявила о готовности ЦИК к "ремонту выборной системы"

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой провести реформу избирательного законодательства. Предложение политика поддержал президент России Владимир Путин.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что процесс реорганизации избирательной системы уже был начат, однако у чиновников настолько много вопросов, которые необходимо проработать, что она затруднилась назвать даже приблизительную дату завершения реформы.

Памфилова добавила, что представители оппозиции и депутаты ЛДПР неоднократно предлагали ЦИК изменить систему сбора подписей и муниципального фильтра.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из-за разногласий и существенных нарушений в избирательном процессе ЦИК был вынужден перепроверить подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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