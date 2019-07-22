ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Также по мнению Памфиловой, еще рано говорить о том, повлияет ли субботний митинг на проспекте Сахарова на итоговую явку избирателей.

"Безусловно, из-за акции протеста, которая прошла в субботу, многие москвичи узнали о будущих выборах Мосгордуму, но это может не повлиять на итоговую явку. Все будет зависеть от того, как дальше будут развиваться предвыборные события", - пояснила Памфилова.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала полный репортаж с акции протеста на проспекте Сахарова в Москве. Организаторы требовали, чтобы их подписи, среди которых уже нашли «автографы» умерших людей, признали действительными и корректными. И, соответственно, допустили к участию в избирательной кампании. Собственно, лозунгом митинга и стало «За допуск на выборы!».

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