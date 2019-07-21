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Источник Правда.Ру

Все кандидаты -"отказники" в МГД смогут встретиться с главой ЦИК

Политика print

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова официально подтвердила свою готовность встретиться со всеми 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

По сообщению представителя ЦИК, на встрече планируется обсудить конфликтную ситуацию и рассмотреть жалобы тех кандидатов, которые собираются их подать.

Вероятная дата встречи - после 22 июля, когда Памфилова вернется к своим обязанностям после болезни, сообщается в заявлении на сайте комиссии.

В числе получивших отказ в регистрации из-за превышения 10% порога брака в подписных листах, находятся Юлия Галямина, Ирина Собянина, Мария Коледа, Иван Жданов, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Илья Яшин. В этой же группе - и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

В минувшую субботу на проспекте Сахарова кандидатами из «команды Навального» (главы так называемого ФБК) был организован митинг, где прозвучали призывы продолжать незаконные уличные акции, если их не зарегистрируют на предстоящих выборах.

Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут квалифицировал такое поведение как политический шантаж и напомнил, что избирательный процесс и все его процедуры в России регулируются на законодательном уровне, а не ультиматумами граждан или организаций.

Ранее Реут сообщил, что пока никто из 57 незарегистрированных кандидатов не подавал жалобу на отказ в регистрации, несмотря на то, что этим правом они могли воспользоваться  уже с 16 июля.

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