Депутату ГД от КПРФ понравилась идея создания музея достижений ГУЛАГа

Член фракции КПРФ в Государственной думе Денис Парфенов выступил с идеей "переформатировать" Государственный музей истории ГУЛУГа. Парламентарий убежден, что данный этап истории Советского Союза следует рассматривать в позитивном ключе.

Поводом для такого заявления стали вирусные ролики, которые начали распространять в преддверии единого дня голосования противники Компартии. В одном из них неизвестные авторы призвали москвичей прийти на выборы в Мосгордуму, чтобы туда не попали "безумные коммунисты". Одной из "безумных" идей, приписываемых представителям КПРФ, и стало "переформатирование" Музея ГУЛАГа.

"Когда мы придем к власти, мы, может, и позаимствуем эту идею", — заявил Денис Парфенов.

Кроме того, в упомянутых роликах коммунисты увидели "разжигание социальной розни" и намерены инициировать уголовное преследование их авторов. Также они не смогли определить ­- "дешевая заказуха" это была или нет.

"Выглядит как дешевая политическая заказуха. Кстати, возможно, не такая уж и дешевая, ролики с инфографикой обычно дорого стоят", — отметил Денис Парфенов.

В единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы в законодательные собрания субъектов Российской Федерации.