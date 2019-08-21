Член фракции КПРФ в Государственной думе Денис Парфенов выступил с идеей "переформатировать" Государственный музей истории ГУЛУГа. Парламентарий убежден, что данный этап истории Советского Союза следует рассматривать в позитивном ключе.
Поводом для такого заявления стали вирусные ролики, которые начали распространять в преддверии единого дня голосования противники Компартии. В одном из них неизвестные авторы призвали москвичей прийти на выборы в Мосгордуму, чтобы туда не попали "безумные коммунисты". Одной из "безумных" идей, приписываемых представителям КПРФ, и стало "переформатирование" Музея ГУЛАГа.
"Когда мы придем к власти, мы, может, и позаимствуем эту идею", — заявил Денис Парфенов.
Кроме того, в упомянутых роликах коммунисты увидели "разжигание социальной розни" и намерены инициировать уголовное преследование их авторов. Также они не смогли определить - "дешевая заказуха" это была или нет.
"Выглядит как дешевая политическая заказуха. Кстати, возможно, не такая уж и дешевая, ролики с инфографикой обычно дорого стоят", — отметил Денис Парфенов.
В единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы в законодательные собрания субъектов Российской Федерации.
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