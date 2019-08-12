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Источник Правда.Ру

Проплаченные Западом СМИ пропагандировали московский митинг 10 августа

Политика print

В прошедшую субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг-концерт в поддержку так называемых "независимых кандидатов" в Мосгордуму, который посетило около 20 тысяч гостей. Правда, примерно треть присутствующих были переброшены в столицу ради массовки из других регионов. Более того, основная масса людей разошлась по домам после бесплатного концерта рэп-исполнителей. Сколько бы молодые исполнители ни пытались "раскачать" толпу и спровоцировать пришедших на массовые беспорядки, сделать этого им не удалось. Дебоширы были задержаны правоохранителями. А западные СМИ тем временем вели активные трансляции с мероприятия, отрабатывая оппозиционную повестку.

Проплаченные Западом СМИ пропагандировали московский митинг 10 августа. 404092.jpeg

"Голос Америки" является официальным СМИ правительства США. При этом редакция откровенно занималась пропагандой оппозиционного движения, рекламируя мероприятие задолго до его начала. Материал, представленный ими позже, был полностью искажен и не отражал и крупицы настоящих событий.

В своих статьях редакция нигде не упоминает причины отказа избиркома в регистрации "независимым кандидатам". А ведь они нарушили закон, фальсифицировав подписные листы в свою поддержку. А после начали шантажировать власть "голодовками" и организацией массовых беспорядков. Даже согласованная протестная акция 10 августа закончилась погромом, разбитыми машинами и дымовыми шашками на проезжей части. Об этом, кстати, американские СМИ тоже предпочли не рассказывать.

Впрочем, поведение Вашингтона понятно. Ведь если освещать картину достоверно, то настроить людей против "кровавого режима" не получится. Классическим примером подобной пропагандистской деятельности можно назвать материал ВВС, подробно рассказывающий о задержании Бориса Золотаревского. Правда, журналисты не упоминают причину ареста. Однако это не мешает им создать иллюзию отсутствия в РФ демократии, а также описать правоохранителей как совершенно "бесчеловечных нелюдей".

Проплаченные Западом СМИ пропагандировали московский митинг 10 августа. 404093.jpeg

ОМОН, по мнению подконтрольных Западу журналистов, не давал людям и шагу ступить, гоняя их по городу и замыкая в тупик и избивая дубинками каждого встречного. А вот о том, что на митинге задержали всего 136 человек — никто не упомянул. Да и про недовольство мирных жителей протестами либеральные СМИ также предпочли умолчать.

https://youtu.be/GBT8b12UU3w

Euronews также не пояснило своим читателям, почему попойка фриков на бесплатном рэп-концерте именовалась "митингом за честные выборы". Да и в статьях с яркими заголовками о задержаниях также не уточнялись причины, за что конкретно арестовали нарушителя.

Проплаченные Западом СМИ пропагандировали московский митинг 10 августа. 404094.jpeg

Немецкий Deutsche Welle и вовсе попался на удочку беглого олигарха Михаила Ходорковского, спонсирующего оппозицию.

Проплаченные Западом СМИ пропагандировали московский митинг 10 августа. 404095.jpeg

 

Он репостил записи канала, а канал, в свою очередь, усиленно пытался угодить "уважаемому" в либеральных кругах экс-олигарху. DW отчаянно постил многочисленные материалы с протестной акции. В том числе и завышенные цифры так называемого "белого счетчика", по которому на протест якобы вышло почти 50 тысяч человек.

В кадр попала и юная активистка "Оля Конституция"

Проплаченные Западом СМИ пропагандировали московский митинг 10 августа. 404096.jpeg

Главная героиня мероприятия Любовь Соболь на митинг так и не попала. Её задержали за организацию митинга 3 августа, однако на этот раз из ареста не вышло даже устроить шоу. Как выяснилось, один и тот же сюжет читателям сильно приедается.

Учитывая тот факт, что это уже четвертый случай за последний месяц, у правоохранителей "развязаны руки" и по закону на женщину должны завести уголовное дело. Однако на сегодняшний день информации об этом не поступало. Напомним, она единственная из либеральной "тусовки", призывающей москвичей выходить на массовые протесты, кто не был арестован — Соболь прикрылась малолетней дочерью и пока что отделалась штрафами, общая сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Остальные экс-кандидаты арестованы на срок до 30 суток. А соратник Навального Леонид Волков уехал за границу, скрываясь от ответа за махинации в "ФБК".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказывала претензии к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела государства с использованием СМИ. Дипломаты также провели беседу с представителями стран — временной поверенной в делах ФРГ в России Беатой Гжески и Советником-посланником посольства США в Москве Тоном Ричардсоном. Помимо этого, на прошлой неделе состоялось расширенное заседание рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, где было решено вызвать послов государств, причастных к вмешательству, для дачи объяснений.

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Темы выборы кандидаты мосгордума западные сми несанкционированный митинг
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