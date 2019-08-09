Жители Братска будут выбирать мэра из семи кандидатов

Участие в выборах мэра Братска (Иркусткая область) примут семь кандидатов.

Всего желание побороться за кресло главы города изъявляли 14 человек, избирком зарегистрировал 8, но регистрация одного из них была отменена по решению суда.

В выборах, в частности, примет участие действующий мэр Сергей Серебренников. Он является членом "Единой России", но партия приняла решение в этом году не выдвигать своих кандидатов, поэтому идет на выборы как самовыдвиженец.

От "Справедливой России" выдвинут призер Олимпийских игр, бобслеист Александр Зубков.

Суд отменил регистрацию полного тезки мэра. Жителя Бурятии выдвигала партия "Патриоты России".

Среди тех, кому отказано в регистрации, - бывший глава Братска Александр Серов. Он был задержан по подозрению в получении взятки и осужден в 2014-м. Его досрочно освободили два года назад.

Источник фото: сайт "Единой России"

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