Бывший мэр Братска Иркутской области Александр Серов, ранее осужденный за взятку, подал документы для участия в выборах главы города. В них указано, что сейчас он является временно безработным.
Серов стоял во главе города в 2010-2011 гг. Тогда на выборах он одержал победу в качестве кандидата от КПРФ, а на новые идет как самовыдвиженец. Для регистрации ему надо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку.
К настоящему времени о выдвижении на пост мэра Братска заявили только два человека - Серов и предприниматель Елена Романова. Выборы, напомним, пройдут 8 сентября.
Серов в 2014 году был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Его досрочно освободили два года назад.
Источник превью: Правда.ру
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