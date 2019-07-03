Ранее судимый за взятку экс-мэр Братска вновь идет на выборы

Бывший мэр Братска Иркутской области Александр Серов, ранее осужденный за взятку, подал документы для участия в выборах главы города. В них указано, что сейчас он является временно безработным.



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Серов стоял во главе города в 2010-2011 гг. Тогда на выборах он одержал победу в качестве кандидата от КПРФ, а на новые идет как самовыдвиженец. Для регистрации ему надо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку.

К настоящему времени о выдвижении на пост мэра Братска заявили только два человека - Серов и предприниматель Елена Романова. Выборы, напомним, пройдут 8 сентября.

Серов в 2014 году был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Его досрочно освободили два года назад.

Источник превью: Правда.ру

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