СК отказал в возбуждении дел о нарушениях на выборах в Петербурге

Следственный комитет не расследует уголовных дел, связанных с нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге.

С начала года в местное управление СК поступили восемь обращений из горизбиркома о нарушениях в работе комиссий ряда муниципальных образований, однако достаточных оснований для проведения по ним проверок не было, так как не выявлено признаков преступлений.

В ведомстве сообщили, что по результатам рассмотрения пяти обращений даны разъяснения, одно направлено в МВД, два вернули ГИК.

Горизбирком на данный момент зарегистрировал уже 120 кандидатов, которые получили отказ в муниципальных комиссиях. По 327 вопрос обязали рассмотреть ИКМО.

Ранее ГИК продлил срок приема документов в ряде избиркомов и обязал их работать до последнего посетителя.

Источник фото: Правда.ру

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